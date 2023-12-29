حزب الله يستهدف عدة مواقع إسرائيلية

حزب الله يستهدف عدة مواقع إسرائيلية
التاريخ
12/29/2023 3:13:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف أماكن انتشار القوات الإسرائيلية بين ثكنة زرعيت وبركة ريشا، واستهدف تجمعا للجنود في موقع رامية، وقصف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا المحتلة مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
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