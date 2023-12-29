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حزب الله يستهدف عدة مواقع إسرائيلية

12/29/2023 3:13:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف أماكن انتشار القوات الإسرائيلية بين ثكنة زرعيت وبركة ريشا، واستهدف تجمعا للجنود في موقع رامية، وقصف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا المحتلة مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.




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