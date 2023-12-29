مسؤول أممي: الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خلال جلسة بمجلس الأمن إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا.



وبين ان فلسطينيون كثر استشهدوا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية خاصة طولكرم وجنين.



ونوه إلى أنه يجب وقف كل الأعمال العدائية في الضفة الغربية.



وزاد:" أن هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تؤثر على الملاحة الدولية".



