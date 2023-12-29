مسؤول أممي: الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خلال جلسة بمجلس الأمن إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا.
وبين ان فلسطينيون كثر استشهدوا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية خاصة طولكرم وجنين.
ونوه إلى أنه يجب وقف كل الأعمال العدائية في الضفة الغربية.
وزاد:" أن هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تؤثر على الملاحة الدولية".
MENAFN29122023000208011052ID1107669163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.