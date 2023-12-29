بيان صادر عن القوات المُسلّحة الأردنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، يواصل نشامى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للجرحى والمصابين، جراء القصف الإسرائيلي المستعر على جنوب القطاع.



وتعاملت الطواقم الطبية في المستشفى منذ بدء اليوم الأول لبدء المهمة وحتى أمس الخميس مع 21043 حالة، وأجرت 3681 عملية ما بين كبرى وصغرى شملت الجروح والحروق واستئصال الشظايا، وعمليات جراحة الدماغ والأعصاب والكسور المعقدة، وجراحة الوجه والفكين والتجميل، وجراحة الأوردة الدموية والشرايين.



وتأتي هذه الجهود المستمرة من قبل نشامى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 تزامناً مع الظروف الصعبة التي تحيط في القطاع بهدف التخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في ظل شح المواد الطبية والعلاجية التي تعاني مستشفيات قطاع غزة.

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