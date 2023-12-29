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شكر على تعازي من عشيرة العقاربه بوفاة ابنهم الشاب نواف صايل العقاربه

12/29/2023 3:13:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - باسمي واسم عائلتي اتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لكل من قدم لنا واجب العزاء بوفاة المرحوم بإذن الله ابننا الشاب نواف صايل العقاربة .
سواء بالحضور والمشاركة في مراسم الدفن او الحضور الى بيت العزاء او بصادق الشعور من خلال الاتصال الهاتفي من داخل الوطن او خارجه او عبر الرسائل او من خلال الكتابة والمشاركة بالمواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي .
فقد كان لتعزيتكم ابلغ الاثر في نفوسنا فإليكم خالص الشكر المقرون بصادق الود والوفاء .




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