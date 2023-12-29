مجلس الأمن الدولي يتلقى إحاطة بشأن الوضع في فلسطين المحتلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقد مجلس الأمن، اليوم الجمعة، جلسة بشأن الوضع في فلسطين استمع أعضاء المجلس خلالها لإحاطة من نائب رئيس الشؤون السياسية بالأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، كما شارك بها نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، الوزير الأردني السابق، مروان المعشر، وكذلك إيتاي إبشتين، كبير المستشارين في المجلس النرويجي للاجئين.
وأكد خياري أن الوضع في الشرق الأوسط مثير للقلق ويستمر بالتدهور، بما في ذلك "العديد من مسارح الصراع المترابطة" مكررا دعوة الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN29122023000208011052ID1107669156
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.