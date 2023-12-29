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مجلس الأمن الدولي يتلقى إحاطة بشأن الوضع في فلسطين المحتلة

12/29/2023 3:13:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقد مجلس الأمن، اليوم الجمعة، جلسة بشأن الوضع في فلسطين استمع أعضاء المجلس خلالها لإحاطة من نائب رئيس الشؤون السياسية بالأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، كما شارك بها نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، الوزير الأردني السابق، مروان المعشر، وكذلك إيتاي إبشتين، كبير المستشارين في المجلس النرويجي للاجئين.


وأكد خياري أن الوضع في الشرق الأوسط مثير للقلق ويستمر بالتدهور، بما في ذلك "العديد من مسارح الصراع المترابطة" مكررا دعوة الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

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