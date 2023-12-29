توثيق تدمير إسرائيل 200 موقع أثري من أصل 325

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف ودمّر أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، من أصل 325 موقعا في القطاع، في إطار عدوانه المتواصل منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان تناقلته وسائل إعلام، أنه وثق من بين تلك المواقع المستهدفة "مساجد أثرية وكنائس ومدارس ومتاحف ومنازل أثرية قديمة ومواقع تراثية مختلفة".
واعتبر استهداف هذه المواقع "محاولة فاشلة لطمس الوجود الثقافي والتراثي الفلسطيني، ولدثر الشواهد التاريخية والعمق التاريخي الفلسطيني في غزة".
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