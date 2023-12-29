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توثيق تدمير إسرائيل 200 موقع أثري من أصل 325

12/29/2023 3:13:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف ودمّر أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، من أصل 325 موقعا في القطاع، في إطار عدوانه المتواصل منذ 7 تشرين الأول الماضي.


وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان تناقلته وسائل إعلام، أنه وثق من بين تلك المواقع المستهدفة "مساجد أثرية وكنائس ومدارس ومتاحف ومنازل أثرية قديمة ومواقع تراثية مختلفة".


واعتبر استهداف هذه المواقع "محاولة فاشلة لطمس الوجود الثقافي والتراثي الفلسطيني، ولدثر الشواهد التاريخية والعمق التاريخي الفلسطيني في غزة".

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