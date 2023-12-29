3 قتلى بإعصار غيريت في المملكة المتحدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات البريطانية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط سيارتهم في نهر بشمال إنجلترا الذي ضربته العاصفة "غيريت" على غرار معظم أنحاء المملكة المتحدة،اليوم الجمعة.
ووفق وسائل اعلام، فإن عدة مناطق في المملكة المتحدة، وخاصة اسكتلندا وشمال إنجلترا تعرضت، منذ الأربعاء الماضي، لأضرار بالغة بسبب العاصفة غيريت التي جلبت أمطارًا غزيرة وثلوجًا.
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