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3 قتلى بإعصار غيريت في المملكة المتحدة

12/29/2023 3:13:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات البريطانية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد سقوط سيارتهم في نهر بشمال إنجلترا الذي ضربته العاصفة "غيريت" على غرار معظم أنحاء المملكة المتحدة،اليوم الجمعة.


ووفق وسائل اعلام، فإن عدة مناطق في المملكة المتحدة، وخاصة اسكتلندا وشمال إنجلترا تعرضت، منذ الأربعاء الماضي، لأضرار بالغة بسبب العاصفة غيريت التي جلبت أمطارًا غزيرة وثلوجًا.

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