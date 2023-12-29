قلق أميركي بشأن تزايد أعمال العنف في الضفة الغربية

MENAFN - Al Wakeel News)

الوكيل الاخباري - قال المنسق السياسي في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، جون كيلي إن بلاده تشاطر القلق بشأن "التزايد الحاد" بالعنف من قبل المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية والعدد "غير المسبوق" من الشهداء الفلسطينيين هناك وكذلك في غزة.



وقال كيلي أمام مجلس الامن الدولي الذي ناقش القضية الفلسطينية، اليوم الجمعة، "نحن نعلم أن عام 2023 كان العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية" مضيفا أن: "الولايات المتحدة تواصل التأكيد للحكومة الإسرائيلية على أهمية منع عنف المستوطنين المتطرفين وكذلك التحقيق ومحاسبة أولئك الذين يعلقون على أعمال العنف".

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