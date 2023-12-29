المجامع العربية تلتقي في «مجلس اللسان العربي» بنواكشوط

شارك «مجمع اللغة العربية» بالشارقة، في ندوة لغوية علمية على هامش افتتاح المقر الجديد لمجلس اللسان العربي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بمكرمة سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة.

وترأس الدكتور امحمد صافي المستغانمي الندوة العلمية، وعرّف بمحورها العام، مبيّناً أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بافتتاح المقر الجديد لمجلس اللسان العربي في موريتانيا، تظهر سعة اطلاع سموه وعمق معرفته بالأدوار التاريخية والحالية التي نجح من خلالها الباحثون والعلماء في «بلاد شنقيط» في إقامة صروح العلوم اللغوية والشرعية في أنحاء القارة الأفريقية.

وفي كلمته خلال الندوة، توجه الدكتور الخليل النحوي، رئيس مجلس اللسان العربي، بعميق الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود لمساندة العمل اللغوي العربي، بما يعزِّز مكانة اللغة والثقافة العربية والإسلامية في مختلف أنحاء العالم، ويساهم في ترسيخ مكانتها بين أبنائها.

بدوره ألقى محمد حسن خلف كلمة في مقدمة الندوة، بلغ فيها تحيات صاحب السمو للحاضرين، مسلطاً الضوء على العمل العلمي المشترك بين مجمع الشارقة ومجلس اللسان، مركزاً على الأولوية التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لتمكين للغة العربية في إفريقيا.

وشهدت الندوة العلمية التي نظمها مجلس اللسان العربي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط عدداً من المداخلات قدّمها الأستاذ الدكتور محمود أحمد السيد، رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق، والدكتور بكري الحاج، رئيس مجمع اللغة العربية بالخرطوم، والدكتور عبد الله بن سيف التوبي، مدير مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية بسلطنة عمان.

كما حضر الجلسة نخبة من علماء إفريقيا من السنغال وغامبيا وكينيا كوناكري ومالي، الذين سلطوا الضوء على وضع اللغة العربية في بلدانهم.