الهلال يعزز صدارته للدوري السعودي بثنائية في مرمى الفيحاء

عزز فريق الهلال صدارته للدوري السعودي لكرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفه الفيحاء 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز الرائد على أبها 4 / 3.

وأنهى الهلال والفيحاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما فشلا في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين.

وفي الشوط الثاني سجل الهلال الهدف الأول عن طريق علي البليهي في الدقيقة 86، قبل أن يضيف ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام النصر، وتوقف رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز الرائد على أبها 4 / 3.

وسجل أهداف سجل أهداف الرائد خالد السبيعي ومحمد فوزي وكريم البركاوي وعمر جونزاليس في الدقائق 21 و46 و50 والسابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

في المقابل سجل أهداف أبها حسن هاشم العلي (هدفين) في الدقيقتين 17 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وفابيان نوجويرا في الدقيقة 67.

ورفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

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