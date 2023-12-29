مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بعد عملية دهس بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إصابة أربعة إسرائيليين بجروح في عملية دهس بالسيارة نفذها فلسطيني قرب موقع عسكري في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا "شلّ حركة" المهاجم، بينما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل الشاب برصاص الجيش.

وقال الجيش في بيان "وقع هجوم دهسا بالقرب من موقع عسكري قرب مفرق أدورايم (مخيم الفوار)" جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

أضاف أن الجنود الذين كانوا يعملون في المنطقة قاموا بشلّ حركة المهاجم، موضحا أنه تمّ نشر جنود إضافيين لتعزيز تواجد الجيش في المنطقة.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية ("نجمة داوود الحمراء") عن إصابة أربعة أشخاص في العشرينات من العمر بجروح، إصابة أحدهم متوسطة.

من جهتها، نقلت وزارة الصحة الفلسطينية عن الهيئة العامة للشؤون المدنية وفاة الشاب عمرو عبد الفتاح أبو حسين برصاص الاحتلال عند مدخل واد الشاجنة شرق مدينة دورا في الضفة الغربية المحتلة.

وتبلغ الهيئة العامة للشؤون المدنية بمقتل الشبان في حال احتفاظ الجيش الاسرائيلي بجثامينهم.

وأوردت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية أن "قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب داخل مركبته... وتركته ينزف دون تقديم العلاج له".

وأشارت الى أن "قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الصحفيين بالضرب المبرح وأصابتهم برضوض" وصادرت معداتهم.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، قتل أكثر من 315 فلسطينيا بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية، فيما تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية ومداهمات شبه يومية في مختلف المدن والقرى ومخيمات اللاجئين.

ووصلت الحصيلة الإجمالية للقتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري إلى 523 قتيلا قضوا برصاص الجيش أو المستوطنين، بحسب أرقام وزارة الصحة.





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