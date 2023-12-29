إنقاذ رضيعة من تحت الأنقاض في غزة بعد مقتل أمها في غارة إسرائيلية

تعالت صيحات المنقذين الذي يرتدون سترات برتقالية عند عثورهم على رضيعة ما زالت على قيد الحياة تحت أنقاض غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح بقطاع غزة بعد ليلة أخرى من القصف على القطاع الفلسطيني.

اكتست بشرة الرضيعة مريم أبو عقل بلون الرماد ولم يعل صراخها فيما كان المنقذون ينبشون لأعماق أبعد وسط الأنقاض لتحرير ساقيها ثم انتشالها.

واحتشد الناس حول أنقاض منزل أسرة أبو عدوان حيث كانت تحتمي أسرة مريم بعدما فرت من منزلها في منطقة أكثر عرضة للخطر بالقرب من حدود غزة مع إسرائيل.

وقال أشرف القدرة المتحدة باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 55 آخرين.

وكان منزل أبو عدوان يؤوي نازحين كثيرين مثل أسرة أبو عقل.

واضطر أغلب سكان غزة إلى الفرار من منازلهم في مواجهة قصف مدمر وهجوم بري تقول إسرائيل إن هدفهما القضاء على حركة (حماس) التي شنت هجوما في السابع من أكتوبر أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة حسبما أعلنت إسرائيل.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الهجوم الإسرائيلي الانتقامي أدى إلى مقتل 21500 فلسطيني كثير منهم من القُصَّر تحت 18 عاما.

وقُتلت شقيقة مريم ووالدتهما جراء الغارة بالإضافة إلى أفراد من أسرة أبو عدوان وأشخاص من أسر أخرى تعيش معهم بشكل مؤقت. ونجا والدها وشقيقها حامد، الذي ما زال طفلا، من الانفجار.

وحينما أُنقذت مريم من تحت الأنقاض، هرع بها أحد المنقذين حاملا إياها بين ذراعيه إلى المستشفى. وعمل الأطباء في المستشفى على تطهير جروحها.

كنت أرتجف مذعورة

تتعامل مستشفيات رفح بالفعل مع توافد ليلي للمصابين الذين أُخرجوا من المنازل التي تعرضت للقصف.

ووقفت نادين عبد اللطيف (13 عاما) أمام كومة حطام مجاورة لمنزل في رفح كانت قد لجأت إليه مع أسرتها بعد دمار منزلهم في مدينة غزة جراء غارة جوية استهدفت المبنى المجاور له وأسفرت عن مقتل شقيقها الأكبر.

وقالت نادين إنها لم تستطع التوقف عن التفكير في أنها أو شقيقها الآخر قد يُقتلان.



وتسببت الغارة الجوية خلال الليل في تحطيم النوافذ وأحدثت هزة قوية بالمبنى.

وأضافت "كان أخي يرتجف. كنت أرتجف. كنت مذعورة. لم أستطع التحرك من مكاني بسبب خوفي الشديد".

في موقع آخر قصفته غارة جوية، انتشل المنقذون طفلتين. وفي سيارة إسعاف، مسح المسعفون آثار طبقة سميكة من الرماد من وجهيهما فيما كان فتى جالسا قبالتهما مذهولا ينزف الدم من جسده بغزارة.

في المستشفى، تمدد أطفال على الأرض لتلقي الرعاية. وكان ثمة طفل يبكي ورأسه معصوب بالضمادات ووجهه مغطى بالدماء. وتمدد أمامه فتى آخر يلبس دعامة رقبة. وتمددت الطفلتان على محفة.

وتقول إسرائيل إنها تفعل ما بوسعها لحماية المدنيين وتحمّل حماس المسؤولية عن الأذى الذي يلحق بالمدنيين بسبب تنفيذ عملياتها بينهم. وتنفي حماس هذا.





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