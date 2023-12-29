سول ترجّح دخول مفاعل نووي جديد في كوريا الشمالية الخدمة الصيف المقبل

رجّح وزير الدفاع في كوريا الجنوبية شين وون-سيك أن يصبح مفاعل جديد في المنشأة النووية الرئيسية في كوريا الشمالية جاهزًا للتشغيل بحلول الصيف المقبل، وذلك بعدما اعتبرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية "مدعاة للقلق".

وقال الوزير لوسائل إعلامية محلية الخميس إن المفاعل الجديد في مجمع يونغبيون النووي يبدو أنه في مرحلة "التشغيل التجريبي" ويتوقع أن يدخل الخدمة بشكل كامل الصيف المقبل.

وأكّدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الجمعة ما صدر عن الوزير.

ويضم مجمع يونغبيون الواقع على مسافة حوالي مئة كيلومتر شمال بيونغ يانغ، مفاعلا آخر قدرته خمسة ميغاوات يشكّل مصدرها الوحيد المعروف لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية.

الأسبوع الماضي، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في بيان إنه منذ منتصف أكتوبر، لوحظ "تدفق قوي للمياه" من نظام تبريد المفاعل العامل بالماء الخفيف.

وأوضح أن عمليات المراقبة حديثا تظهر "أن المياه المصرّفة حارة، وهذا مؤشر على بدء تشغيل" مفاعل جديد قادر على إنتاج البلوتونيوم.

وأضاف "يشكّل ذلك مدعاة للقلق".

وفي حين نوّه وزير الدفاع الكوري الجنوبي الى أن أي دولة لم تستخدم مفاعلا يعمل بالماء الخفيف لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة، يُحتمل أن تستخدم بيونغ يانغ المفاعل الجديد لإنتاج التريتيوم للقنابل الهيدروجينية أو لإجراء اختبارات لتطوير مفاعلات نووية صغيرة تستخدم في الغواصات العاملة بالطاقة الذرية.

وأشار شين إلى أن سول رصدت مؤشرات على خروج مياه التبريد من المفاعل الجديد منذ الصيف.

وقال الأستاذ في الهندسة النووية في جامعة سول الوطنية لي يو-هو لوكالة فرانس برس "إن الوصول إلى حالة الحرجية النووية يعني أن المفاعل النووي يعمل في ظروف طبيعية من خلال تحقيق سلسلة تفاعلات نووية مستدامة".

وأضاف "عندما يعمل مفاعل نووي في ظروف طبيعية، فإنه يُنتج حرارة تصاحب تفريغ المياه الدافئة".

وجاءت تعليقات شين في يوم أصدر جهاز الاستخبارات في سيول بيانًا توقع فيه أن تقوم بيونغ يانغ باستفزازات عسكرية ومعلوماتية في العام المقبل تشمل استهداف الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأشارت الاستخبارات الكورية الجنوبية إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أصدر تعليمات مؤخرًا لمساعديه "للتوصل إلى إجراءات لإحداث ضجة كبيرة في كوريا الجنوبية في مطلع العام المقبل".

ودعا كيم هذا الأسبوع إلى "تسريع الاستعدادات للحرب" في مختلف المجالات بما فيها برنامج الأسلحة النووية إزاء "مناورات المواجهة" التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها.





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