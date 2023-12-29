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بولندا تؤكّد أن صاروخاً روسيّا عبر مجالها الجوي متوجها إلى أوكرانيا

12/29/2023 3:00:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكّدت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "الجمعة " أن صاروخا روسيّا عبر مجالها الجوي صباحا متجها الى أوكرانيا التي تعرضت لهجوم مكثّف من موسكو.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي الجنرال فيسلاف كوكولا "كل شيء يشير إلى أن صاروخا روسيّا دخل المجال الجوي البولندي. رصدناه بالرادار. وخرج منه" فورا باتجاه أوكرانيا.

وأشار قائد العمليات في الجيش ماتشيه كليش إلى أن الصاروخ بقي في المجال الجوي البولندي ثلاث دقائق اجتاز خلالها مسافة نحو 40 كيلومترا.

وأضاف "أرسلنا قواتنا وطائرات مقاتلة لاعتراضه وإسقاطه إذا استدعى الأمر ذلك، لكن مدة "تحليقه" ومساره جعلا ذلك مستحيلا وسمحا للصاروخ بمغادرة بولندا".

وأوضح أنه عقب سلسلة من الضربات الجوية الروسية المكثفة على أوكرانيا، وُضعت منظومة الدفاع الجوي للبلاد في حالة تأهب ليل الخميس الجمعة.

وقال الجيش إنه أجرى أيضا عمليات بحث على الأرض في الموقع الذي فُقدت فيه الإشارة اللاسلكية للصاروخ.

وعقب الحادث، عقدت السلطات المدنية والعسكرية البولندية اجتماعات طارئة وتحدث الرئيس أندريه دودا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ.

وأكد ستولتنبرغ عبر منصة إكس تضامن الحلف "مع حليفنا القيّم"، وأنه "يراقب الوضع وسيبقى على تواصل "مع وارسو" فيما يتمّ اثبات الوقائع". وأضاف "الناتو يبقى يقظا".

وفي نوفمبر 2022، سقط صاروخ أطلقه سلاح الجو الأوكراني في قرية برزيفودوف البولندية قرب الحدود، ما أدى إلى مقتل مدنيَين.

ووقع الانفجار في موقع لتخزين الحبوب قرب مدرسة على مسافة ستة كيلومترات من الحدود خلال قصف روسي مكثف على أوكرانيا.

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