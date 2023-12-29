الجيش الإسرائيلي يصدر تعليماته لسكان خان يونس بالتوجه إلى رفح على الحدود المصرية

أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، تعليماته إلى سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتوجه نحو مدينة رفح إلى الجنوب الغربي على الحدود المصرية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بالعثور على متفجرات في منازل أعضاء حماس بالمدينة.

وأفادت تقارير بأنه من المرجح أن قادة "حماس" يختبئون في خان يونس، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي على نشر قواته بشكل مكثف في الوقت الراهن.

وأضاف الجيش أنه تم تدمير مبان تحتوي على متفجرات، كما عثرت القوات على عدد من الأنفاق والأسلحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الجمعة، عن توسيع الوحدات الإسرائيلية لنطاق عملياتها في المنطقة المحيطة بمدينة خان يونس، دون ذكر المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.



وقال الجيش الإسرائيلي "خلال عمليات أمس الخميس، قتلت القوات الإسرائيلية عشرات الأشخاص بواسطة غارات جوية ونيران القناصة والدبابات".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى مقتل العشرات من عناصر حركة "حماس" في معارك مختلفة شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عملياته تهدف إلى تأمين السيطرة على منطقة على مشارف خان يونس، حيث شن هجوما في 7 اكتوبر على كيبوتس نير عوز مباشرة عبر الحدود.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق اليوم الجمعة، عن مقتل 187 فلسطينيا في هجمات إسرائيل على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووزعت الوزارة بيانا مقتضبا على الصحفيين، مفاده أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن 312 إصابة بجروح مختلفة.

وبحسب الوزارة ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 21507 قتلى و55915 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز