مركز النقل المتكامل بأبوظبي يعلن مواعيد خدماته خلال عطلة رأس السنة الجديدة

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين وساعات تطبيق رسوم المواقف ونظام "درب" للتعرفة المرورية ومواعيد عمل حافلات النقل العام خلال عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2024 التي تصادف يوم الاثنين المقبل.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

وذكر المركز أنه يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدماته عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الالكتروني ، وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وقال المركز ان رسوم المواقف السطحية ستكون مجانية يوم الاثنين أول يناير 2024، على ان يستأنف احتساب الرسوم يوم الثلاثاء في 2 يناير 2024 بدءاً من الساعة 8 صباحاً. كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال العطلة الرسمية.

وفي هذا السياق نوه مركز النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

وأعلن مركز النقل المتكامل أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال العطلة يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، على أن يستأنف تطبيق التعرفة يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية.

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة، أفاد المركز أن خدمات الحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد المتبع خلال أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية مع زيادة عدد الرحلات بين مدينة أبوظبي وضواحيها وبين مدينة أبوظبي وإمارات الدولة. وتلبية للإقبال المتزايد المتوقع من الجمهور على زيارة مهرجان الشيخ زايد، سيقوم المركز بمضاعفة عدد الرحلات الخدمة المجانية رقم 408 التي تخدم المهرجان.

ولفت المركز إلى انه يمكن الاطلاع على مواعيد عمل الحافلات وخدمات النقل العام، من خلال زيارة الموقع الالكتروني أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي وخرائط جوجل.





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