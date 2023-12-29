رئيس الدولة ينعى خلفان مطر الرميثي أحد رجالات الوطن الأوفياء



نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلفان مطر الرميثي، أحد رجالات الوطن الأوفياء.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "رحم الله خلفان مطر الرميثي وأسكنه فسيح جناته. رافق الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وخدم الإمارات بإخلاص وتفان على مدى عقود، وكانت حياته زاخرة بالعطاء والوفاء للوطن. خالص التعازي لعائلته الكريمة".





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