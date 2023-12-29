رئيس الدولة ينعى خلفان مطر الرميثي أحد رجالات الوطن الأوفياء

(MENAFN
- Al-Bayan)
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلفان مطر الرميثي، أحد رجالات الوطن الأوفياء.
وقال سموه عبر منصة "إكس": "رحم الله خلفان مطر الرميثي وأسكنه فسيح جناته. رافق الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وخدم الإمارات بإخلاص وتفان على مدى عقود، وكانت حياته زاخرة بالعطاء والوفاء للوطن. خالص التعازي لعائلته الكريمة".
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