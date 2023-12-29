شباب الأهلي سوبر كرة الإمارات للمرة السادسة

توج عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة شباب الأهلي بلقب سوبر كرة الإمارات للمرة السادسة في عصر الاحتراف بعد فوزه على الشارقة 6-2 في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب ستاد آل مكتوم بنادي النصر، وشهده حوالى 15 ألف متفرج، واستحق الفرسان اللقب عن جدارة واستحقاق ونجح في تحويل تقدم الشارقة بهدفين إلي فوز بالستة للمرة الأولي في تاريخ بطولة السوبر، ليحصد أول ألقاب الموسم الكروي الحالي.

وشارك في مراسم التتويج التي جاءت مبهرة للغاية طلال الشنقيطي رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة الشارقة، حيث تم تكريم الرعاة والشركاء وكارتابيا لفوزه بلقب أفضل لاعب في المباراة وتكريم طاقم تحكيم المباراة بقيادة الحكم سلطان عبد الرزاق.

مباراة مثيرة

أما عن المباراة فقد جاءت قوية ومثيرة، وشهد شوطها الأول متعة كروية وإثارة وأحداث ساخنة، حيث استهله الشارقة بالسيطرة على مجرات اللعب وتكثيف الهجوم سعيا لتسجيل هدف مبكر، وساعده علي ذلك حالة الارتباك التي بدى عليها لاعبوا شباب الأهلي، مع بعض الأخطاء الفردية، وبعد 8 دقائق نجح عثمان كمارا في تسجيل الهدف الأول للشارقة، ليترجم الأفضلية الميدانية لفريقه، وحاول شباب الأهلي تعديل النتيجة من خلال الهجوم السريع وانقذ عادل الحوسني كرة من بالا.

تقدم شرقاوي

ولم تمض سوى 27 دقيقة حتى نجح يوسف ماريجا في تعزيز تقدم فريقه بتسجيل هدف ثان للشارقة مستغلا عدم التمركز الجيد من دفاع شباب الاهلي، ويعتقد البعض ان المباراة في طريقها للإنتهاء بهذه النتيجة.

طرد مؤثر

ولكن أتت الرياح بما لا يشتهي الشرقاوية حيث ارتكب اللاعب عبد العزيز الكعبي خطأ بلمس الكرة داخل منطقة الجزاء نتيجة هجمه من شباب الأهلي ليتعرض اللاعب للطرد في الدقيقة 32 ، وتحتسب بركلة جزاء على فريقه يسجل منها كارتابيا الهدف الأول لشباب الأهلي بعد 34 دقيقة، ويستعيد الفرسان زمام المباراة، ويجري المدرب كوزمين تغير داخل بمشاركة ماجد راشد في مركز الظهير الأيمن، ولكن بدى الارتباك على اللاعب مما استغله شباب الأهلي، حيث الدقيقة 43 تمريرة متقنة من حارب عبد الله إلي زميله كارتابيا الذي لم يتوان في تسديدها داخل مرمي عادل الحوسني مدركا التعادل لفريقه،

وواصل شباب الأهلي ضغطه ونجح يحيي الغساني في

تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع، ينهي به الشوط المثير.



مع بداية الشوط الثاني أجرى المدرب كوزمين 3 تغيرات بمشاركة مانولاس وخالد الظنحاني وفراس بالعربي، بدلا عن يوسف ماريجا وكاتانيتش ولوان، وإجراء تعديل بصفوف فريقه، لتدارك الأخطاء التي وقعت بها لاعبوه، ولكن شباب الأهلي واصل هجومه مستغلا النقص العددي للشارقة، وفي الدقيقة 67 يسجل ماتيوس ليما الهدف الرابع لشباب الأهلي، ويعزز مدرب شباب الأهلي صفوف فريقه بمشاركة إيجور جيسوس ويوري سيزار، وعاد يحي الغساني لتسجيل هدف، ولكن الحكم يقوم بإلغائه نتيجة وجود فاول قبل التسجيل بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

ولكن عزيمة لاعبو شباب الأهلي لم تفتر ونجح حارب عبد الله في تعزيز فوز فريقه بتسجل الهدف الخامس بعد 79 دقيقة، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية يسجل يوري سيزار الهدف السادس لفريقه، ويتعرض كايو لوكاس للطرد في قبل صافرة النهاية، ليزيد من جراح فريقه.

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