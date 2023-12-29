الجزائر.. وفاة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار

أعلن اليوم الجمعة، عن وفاة

اللواء المتقاعد خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري الأسبق عن 86 عاما، بعد مرض عضال. وذكرت مصادر إعلامية ان خالد نزار توفي في منزله بالعاصمة الجزائرية ووسط افراد عائلته.

ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الراحل نزار، مشيدا بمسيرته النضالية والمهنية. كما وصفه في برقية تعزية بأنه من " أبرز الشخصيات العسكرية، كرس مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء، خدمة للوطن من مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها".

ويعد الفقيد نزار، رابع رئيس أركان للجيش الجزائري، كان التحق عام 1955 بالمدرسة الحربية الفرنسية "سان مكسان"، ولكن ما لبث حتى فر في آخر عام 1958 من الجيش الفرنسي ليلتحق بالناحية الأولى لجيش التحرير الوطني الجزائري التي كان على رأسها الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.

وفي عام 1982 أصبح قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة شرقي الجزائر، ثم قائدًا للقوات البرية ونائبًا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في 16يونيو 1987.

وكلف في أحداث (انتفاضة)

أكتوبر 1988 بإعادة النظام، وفي 10 يوليو 1990 عيّنه الرئيس الشاذلي بن جديد وزيرا للدفاع، وبقي بهذا المنصب إلى 27

يوليو

1993.

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