الصين تستأنف تشغيل جميع طائرات بوينغ ماكس 737

أعلنت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات اليوم الجمعة أن جميع طائراتها من طراز 737 ماكس التي تشغلها شركات طيران صينية عادت إلى الخدمة في نهاية 2023، وذلك بعد قرابة عام من بدئها التحليق عقب توقفها عن الطيران على مستوى العالم في 2019.

وأوقف الطراز الأكثر مبيعا من بوينغ عن التحليق عقب حوادث تحطم مميتة في إندونيسيا وإثيوبيا.

وعادت طائرات ماكس إلى الخدمة حول العالم بدءا من أواخر 2020 عقب إدخال تعديلات على الطائرة وتدريب الطيّارين، لكن الخطوط الجوية الصينية لم تستأنف تشغيلها إلا في يناير 2023.

وقال ليو تشينغ رئيس (بوينغ تشاينا) التنفيذي على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية "استأنفت جميع طائرات ماكس 737 التي تشغلها شركات طيران مدني صينية عملياتها"، مضيفا أن عددها يصل إلى نحو 100 طائرة.

وتأتي عودة طائرات ماكس إلى الخدمة بالكامل في الصين عقب إجراء بوينغ رحلات تجريبية لعدد من طائرات ماكس 737 المبيعة إلى عملاء صينيين، ما يزيد من تكهنات أن بوينغ ربما تستأنف صادراتها من طائرات ماكس إلى الصين بعد تعليقها منذ 2019.

ومن شأن استئناف الشحنات أن يمثل انفراجة في علاقة بوينغ مع الصين بعد تأثر الشركة بأزمة طائرات ماكس والتوتر السياسي بين واشنطن وبكين. وسيحقق ذلك أيضا مكاسب مالية لبوينغ، إذ سيسمح لها بتحصيل أموال بعد تسليم العشرات من طائرات ماكس للصين والموجودة في مستودعاتها.



