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شمشير فاياليل رئيساً لمجلس إدارة «أمانات القابضة»

12/29/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عينت «أمانات القابضة»، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم والمدرجة في سوق دبي المالي، الدكتور شمشير فاياليل رئيساً جديداً لمجلس الإدارة، ويأتي التعيين كجزء من التزام أمانات بالقيادة الاستراتيجية والابتكار في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم سريعي التطور.

ويحل الدكتور شمشير محل حمد عبدالله الشامسي رئيساً لمجلس الإدارة، حيث تم اتخاذ القرار في اجتماع مجلس الإدارة 28 ديسمبر 2023، كما عينت الشركة عبدالله محمد حسن محمد الحوسني نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
ويتمتع الدكتور شمشير، الذي يعد أكبر مساهم فردي في أمانات، بخبرة كبيرة، ومن المتوقع أن تسهم رؤيته الاستراتيجية في استمرار نمو أمانات ونجاحها، وسيجلب الدكتور شمشير ثروة من الخبرة إلى منصبه الجديد رئيساً لمجلس الإدارة الجديد، وقد لعب دوراً محورياً في تشكيل مشهد خدمات الرعاية الصحية والتعليم في المنطقة، ويعد الدكتور شمشير هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، إحدى أكبر شركات تقديم خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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