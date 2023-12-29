حمدان بن محمد يزور مهرجان شتانا في حتّا ويوجّه بتنظيمه سنوياً لترسيخ مكانة دبي وجهةً سياحيةً عالمية



زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم "الجمعة" مهرجان #شتانا_في_حتّا في نسخته الأولى، الذي ينظمه براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وتستمر فعالياته حتى 31 ديسمبر الجاري، لتسليط الضوء على منطقة حتّا والترويج لمقوماتها الطبيعية والتراثية، عبر مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية والتجارب العائلية المتنوّعة.

واطلع سموه خلال الزيارة على أبرز الفعاليات والأنشطة التي يتضمنها مهرجان #شتانا_في_حتّا، الذي يقام ضمن حملة "وجهات دبي" في موسمها الثالث، وأشاد سموه بفكرة المهرجان وما يسعى إلى تحقيقه من أهداف للتعريف بمناطق الجذب المهمة في منطقة حتّا ومورثها الثقافي ووجهاتها الترفيهية، موجهاً سموه بتنظيم المهرجان سنوياً لترسيخ مكانة حتّا كمقصد سياحي عالمي ووجهة رئيسية للعائلات من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل العمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ النموذج التنموي الذي أطلقه سموه لتطوير المناطق خارج المدن الكبرى على مستوى الدولة، مؤكداً سموه أن منطقة حتّا باتت اليوم مثالاً يحتذي في خلق الفرص الاقتصادية والاستثمارية للشباب وتوفير الحياة الكريمة لأهلها.

كما أكد سموه أن دبي ماضية في تطوير الوجهات السياحية وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يتلاءم مع الخصوصية الثقافية لمجتمع الإمارات، ترجمةً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في استثمار الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها دبي من تراث عريق وتنوّع

طبيعي وكنوز أثرية.

وأشار سمو ولي عهد دبي

إلى أن الحملات والبرامج التي تشهدها دبي في فصل الشتاء، تحقق غاية رئيسية تتمثل في الارتقاء بمفهوم السياحة العائلية، واستقطاب الزوار المحليين والسياح من خارج الدولة، وترسيخ مكانة دبي على خارطة السياحة العالمية.

وقال سموه: "زرت مهرجان #شتانا_في_حتّا واطّلعت على فعالياته وأنشطته.. سعيد بما شاهدته من مشاريع لأهالي المنطقة والشباب، وسعيد بهذا الإقبال من العائلات للاستمتاع بأجواء حتّا في فصل الشتاء.. سنواصل تطوير منطقة حتّا وتعريف العالم بتاريخها العريق.. مهرجان #شتانا_في_حتّا قيمة مضافة لمكانة دبي وجاذبيتها السياحية".



وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "وجّهنا بتنظيم مهرجان #شتانا_في_حتّا سنوياً، وتوفير كل الإمكانات لترسيخ هذا النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المهرجان.. هدفنا أن تكون جميع مناطق دبي مقاصد سياحية مفضّلة للعائلات وزوار الإمارة.. كل إنجاز نسجّله اليوم يقرّبنا أكثر من تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).. غايتنا كانت وستبقى رفاه وسعادة سكان دبي".

رافق سموه خلال الزيارة رافق سموه خلال الزيارة معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير عام مكتب ولي عهد دبي، وسعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسعادة أحمد البدواوي، مساعد المدير العام لشؤون أمانة مجلس دبي في المكتب التنفيذي.

واستهل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم زيارته لمهرجان "شتانا في حتّا" بجولة في مناطق حتّا السياحية، التي تتمتع بمرافق متنوعة وأنشطة ترفيهية تتناسب مع مختلف فئات الزوار وتمكينهم من قضاء أوقات لا تنسى، والاستمتاع بأجواء شتوية مميزة وسط جبال حتّا الطبيعي.

واستمع سموه من شيماء السويدي، مديرة براند دبي، إلى شرح حول الفعاليات الثقافية والترفيهية والتجارب العائلية المتنوّعة التي يتضمنها المهرجان في نسحته الأولى كجزء من حملة وجهات دبي التي أطلقها مجلس دبي للإعلام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالتعاون اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وما شهده المهرجان من إقبال كبير من مختلف شرائح المجتمع على الفعاليات الثقافية والرياضية والمجتمعية، إضافة إلى ورش العمل التي تم اختيارها بعناية لتناسب مختلف فئات وشرائح المجتمع.

كما أطلع سموه على الدعم الذي يقدمه براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي،

للمشاريع الناشئة في دبي، من خلال مبادرته "بكل فخر من دبي"،

والتي أطلقت خلال المهرجان "بكل فخر من دبي ماركت"، وضم أكثر من 30 مشروعاً متنوعاً، من بينهم 17 مشروعاً

متنوعاً لشباب وأهالي حتا، كما تابع سموه شرحاً حول التصورات المستقبلية لتطوير #شتانا_في_حتّا ليصبح حدث سنوي ووجهة عائلية تعزز مكانة دبي على خارطة السياحة العالمية.



منطقة الشريعة

وتوقّف سموه خلال زيارته لمهرجان #شتانا_في_حتّا عند منطقة الشريعة التي تعد من المناطق التراثية الرئيسة في منطقة حتّا،

إذ تضم فلجاً تاريخياً يسمى فلج الشريعة يُستخدم ماؤه في ري مزارع المنطقة، حيث تعتبر الأفلاج في حتّا من المكتسبات التراثية والموروث الشعبي والتاريخي الذي يقف شاهداً على ماضيها العريق.

النزل التراثي في القرية التراثية بحتا

كما زار سموه مشروع

النزل التراثي في القرية التراثية في حتا، والذي يهدف إلى إعادة إحياء المنازل القديمة في القرية التراثية، وتجديدها وتأثيثها بطابع عصري وتحويلها لوحدات فندقية يمكن للزوار والسياح الإقامة فيها والاستمتاع بتجربة استثنائية للعيش في قلب القرية التراثية بحتا.



وسيحوي المشروع أكثر من 40 وحدة فندقية عند الانتهاء من تطوير جميع مراحله، وسيباشر استقبال الزوار في مرحلته الأولى في

يناير 2024، وتم تطوير النزل من قبل شركة "هتان" للاستثمار التي تم تأسيسها في حتا، وسيتم تشغيله من قبل شركة "أوفيولايت" وهي شركة وطنية من حتا متخصصة في إدارة وتشغيل الفنادق ومنازل العطلات.

قرية حتا التراثية

وزار سمو ولي عهد دبي قرية حتّا التراثية التي تتيح لزوار المهرجان الوقوف بشكل أقرب على تاريخ حتّا، وما كانت عليه هذه المنطقة الحيوية منذ مئات السنين، وقد اُفتتحت القرية في عام 2001 بعد أن عملت حكومة دبي على ترميم منطقة القرية وإعادة بنائها، لتصبح متحفاً ومعلماً سياحياً يهدف إلى تعريف الزوار بالحقبة التاريخية للمنطقة.

وتوقّف سموه خلال الزيارة عند بحيرة ليم، والتي طورتها اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا في قلب منطقة حتّا الجبلية على مساحة ثلاثة هكتارات، لتضيف جمالاً لطبيعة حتّا الساحرة مع إطلالة رائعة على مواقعها المتميزة، حيث اطلع سموه على أبرز فعاليات المهرجان المقامة على طول البحيرة التي تتيح فرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، ومشهد غروب الشمس بين جبال حتّا، والاستمتاع بنزهة على ضفاف البحيرة، أو ركوب الدراجات الهوائية على المسار المخصص للدراجات.

مشاريع الشباب

واستمع سموه إلى شرح حول عدد من المشاريع التابعة للشباب وأهالي منطقة حتّا في المهرجان والتي تقدم مجموعة من المنتجات التراثية المحلية، حيث يوفر المهرجان منصة مثالية لعرض وتسويق هذه المنتجات بهدف تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والناشئة على النمو، وتعزيز مردودها الاقتصادي.

مشروع سياحي

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على المشروع السياحي «Go Gravity»

الذي أطلقاه الأخوان خليفة البدواوي وأحمد البدواوي في حتّا عام 2018 لتصميم وتصنيع درّاجات كهربائية معدّة للاستخدام الجبلي للسيّاح، حيث استطاع الشابان صناعة الدراجات بأيادٍ إماراتية بالكامل في منطقة حتّا، ولاقت رواجاً وطلباً محلياً وعالمياً بشكل كبير وتم تصديرها إلى دول عدة، كما نجحا أيضاً في تأسيس عدة مشاريع سياحية مبتكرة تستقطب السياح من داخل الدولة وخارجها، معرباً سموه عن فخره بخليفة وأحمد البدواوي اللذين يساهمان في

إنشاء وابتكار مشاريع جديدة لتعزيز ودعم السياحة في منطقة حتّا.

فعاليات متنوعة

وتضمّن مهرجان "شتانا في حتّا" مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي توفر خيارات عدة للاستمتاع بأشهى المأكولات الإماراتية بين جبال حتّا، ومعالمها التاريخية والأثرية.

كما يشهد المهرجان عرض الأضواء الجبلية في "بحيرة ليم"، وإضاءة حصن حتّا طوال أيام المهرجان للترحيب بالزوار، بالإضافة إلى الإضاءة الرئيسية في منطقة حتّا لتعزيز الأجواء الاحتفالية على مدار الحدث.

ويضم المهرجان ورش عمل فنية خاصة بالأطفال، كما تتنوع الفعاليات لتشمل حلبتين للتزلج على الجليد والرخام، وملعبين لكرة البادل تنس بالإضافة إلى ورش عمل لتعليم ممارسة هذه الرياضة.

زوار حتّا خلال المهرجان على موعد مع فعاليات المسرح الرئيسي للمهرجان، للاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الفنية والمسابقات الترفيهية، كما تضمن الحدث تنظيم ورشة عمل لتعليم فن التصوير، ومسابقة لأجمل صورة وأجمل مقطع فيديو يتم تصويره في حتّا، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية.



واستمتع زوار مهرجان "شتانا في حتّا" بتذوّق أجود أنواع العسل المحلي الذي تشتهر به منطقة حتّا، ضمن "مهرجان حتّا للعسل"، كونه يعد من أبرز الفعاليات الرامية إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية في المنطقة.



وجهات دبي

يذكر أن "وجهات_دبي" هي حملة أطلقها مجلس دبي للإعلام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في دبي وبمشاركة المجتمع الإبداعي في الإمارة.



وانطلقت الحملة في موسمها الشتوي الجديد بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات تمكنهم من بدء عطلة شتوية فريدة في دبي، حيث تسعى الحملة إلى التعريف بمناطق الجذب المهمة في الإمارة، وما تشمله من فعاليات وأنشطة خلال موسم الشتاء، بهدف إطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على مختلف الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها خلال الأشهر المقبلة.

خطة شاملة

وتولي إمارة دبي اهتماماً خاصاً لتطوير منطقة حتّا، حيث تم إطلاق الخطة الشاملة لتطوير حتّا في أكتوبر 2021، كمحور من محاور "خطة دبي الحضرية 2040"، والرامية إلى إحداث نهضة تنموية شاملة في كل مناطق الإمارة، وتطوير البنية التحتية وتنفيذ حزمة مشاريع ومبادرات تنموية للعشرين عاماً المقبلة.

وراعت هذه الخطة الشاملة التركيز على صون طبيعة حتّا، وزيادة تنافسيتها السياحية، ومنح القطاع الخاص دوراً كبيراً في تنميتها مع توفير الفرص للمشاريع الوطنية المحلية لأهالي المنطقة ودعمها وتشجيعها، لاسيما تلك المرتبطة بالحركة السياحية، وتحفيز ريادة الأعمال وفق ضوابط محددة تكفل الحفاظ على الطابع الجغرافي والتراثي والبيئي المميز لهذه المنطقة التي يقدر تاريخها بأكثر من 3000 عام، ما يجعلها من أقدم المناطق التاريخية في دولة الإمارات.







