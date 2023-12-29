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مجلس الأمن يعتمد قراراً شاركت في صياغته الإمارات بشأن أفغانستان

12/29/2023 3:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمد مجلس الأمن اليوم قراراً صاغته دولة الإمارات واليابان، لتعزيز العملية المبينة في التقييم المستقل بشأن أفغانستان، بما يشمل تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لتعزيز تنفيذ توصيات التقييم.

ويؤكد القرار أن الهدف من هذه العملية هو أن تعيش أفغانستان في سلام داخلياً ومع جيرانها، وأن يتم إعادة دمجها بشكل كامل في المجتمع الدولي، مع المشاركة الآمنة والكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة الأفغانية.

عقب اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2721، أكدت دولة الإمارات أن قرار اليوم يمثل نهجاً دولياً مبدئياً وعملياً يتمحور حول المصالح الأفغانية، ويمهد الطريق لأفغانستان مزدهرة وسلمية وآمنة ومستقرة.

وأعربت الإمارات عن امتنانها العميق لأعضاء المجلس، وكذلك للسفير سينيرلي أوغلو وفريقه على عملهم المثالي في التقييم المستقل، مضيفة سنواصل جهودنا لضمان أن تكون هذه العملية بمثابة بداية لتغييرٍ إيجابي للشعب الأفغاني.


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