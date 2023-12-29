الإمارات تسلم المتهم جيرجيلي فرانك إلى بلجيكا

سلمت السلطات المختصة في دولة الإمارات اليوم المتهم" جيرجيلي فرانك" ألباني الجنسية، إلى السلطات المختصة البلجيكية بناء على طلبهم بتسليمه.. بتهمة ارتكابه جريمة قتل عن عمد.

وجاء تسليم المتهم تنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بشأن محاكمته وبموافقة معالي وزير العدل في دولة الإمارات على تسليمه للسلطات البلجيكية بموجب القرار الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2023.

وتؤكد مثل هذه الإجراءات على عزم دولة الإمارات مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات وقعت على اتفاقية تسليم المجرمين مع بلجيكا في ديسمبر2021، واستكملت دولة الإمارات متطلبات التشريعات الوطنية لديها في أغسطس 2022 فيما استكملت مملكة بلجيكا تشريعاتها الوطنية في أكتوبر 2022، وعليه دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في نوفمبر 2022.

وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع مملكة بلجيكا واحدة من أكثر من 40 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، كما تعتزم توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع الدول من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزّز جهود مكافحة الجرائم العالمية الخطيرة ذات الصلة بالجريمة المنظمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب وتجارة المخدرات وغيرها.