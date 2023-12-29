سفيرنا لدى تشيلي يقدم اوراق اعتماده الى الرئيس غابرييل بورتش

MENAFN - Al-Anbaa) قدم سفيرنا لدى تشيلي زياد الأنبعي اوراق اعتماده الى الرئيس التشيلي غابرييل بورتش في مراسم رسمية جرت بقصر مونيدا بالعاصمة سانتياغو.

وذكرت سفارتنا في تشيلي في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أن السفير الانبعي نقل الى الرئيس التشيلي تحيات سمو الأمير الشيخ مشعل الاحمد وتحيات دولة الكويت حكومة وشعبا.

وأضاف البيان أن "السفير الانبعي اعرب عن تطلعه لاستكمال مسيرة توطيد العلاقات الكويتية - التشيلية التي بدأت منذ اكثر من 60 عاما والبحث عن آفاق جديدة لتنميتها وتعزيزها لتعود بالنفع على الشعبين الصديقين".

وأشار إلى أن الرئيس التشيلي رحب من جانبه بالسفير الأنبعي معربا عن مساعيه لتوسيع نطاق العلاقات مع دول العالم وخلق المزيد من الروابط الاقتصادية التي تعود بالنفع على الجميع.