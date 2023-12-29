اليوم السابع: 84 يوما على الحرب.. الاحتلال يوسع عملياته شمال وجنوب غزة

MENAFN - Youm7) تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: 84 يوما على الحرب.. الاحتلال يوسع عملياته فى شمال وجنوب غزة.. استشهاد 187 فلسطينيا وإصابة 56 ألف آخرين خلال 24 ساعة.. 72.4 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية العام





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72.4 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية العام.. المالية: ميكنة وتوحيد 50 تطبيقا جمركيا للاستيراد والتصدير على منصة "نافذة" بجميع الموانئ





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فى 6 سنوات.. الدولة تنجح فى تعمير أكتوبر الجديدة وتجذب استثمارات ضخمة.. إنشاء 140 ألف وحدة سكنية.. وإنفاق 11.5 مليار جنيه على البنية التحتية





الأهلى ختامها سوبر





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