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اليوم السابع: 84 يوما على الحرب.. الاحتلال يوسع عملياته شمال وجنوب غزة

12/29/2023 2:27:38 PM
(MENAFN- Youm7) تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: 84 يوما على الحرب.. الاحتلال يوسع عملياته فى شمال وجنوب غزة.. استشهاد 187 فلسطينيا وإصابة 56 ألف آخرين خلال 24 ساعة.. 72.4 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية العام


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