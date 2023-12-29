الكويت تطبق الدوام الجزئى بديلاً عن العمالة من الخارج بداية من الإثنين المقبل

MENAFN - Youm7) في إطار خطة تعديل التركيبة السكانيةفي الكويت والحد من استقدام العمالة من الخارج، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأيدي العاملة الماهرة المتواجدة في الكويت، قرر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد السماح بالعمل الجزئي "لدى الغير" للعاملين في القطاع الخاص. وفق "القبس" .

وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة أن هذا القرار الذي يطبق اعتباراً من الإثنين المقبل الموافق أول يناير 2024، سيسهم في استثمار قوة احتياجات السوق الكويتي، وسيكون العمل الجزئي بموافقة صاحب العمل الأصلي، وبحد أقصى 4 ساعات يومياً، ويستثنى من هذا الحد قطاع المقاولات.

كما وجه الخالد الهيئة العامة للقوى العاملة بالسماح لأصحاب العمل بالإذن لمجموعة من موظفيهم للعمل عن بعد، وذلك للمهن التي يستطيع العاملون فيها إنجاز المهام من دون الحاجة إلى التواجد في مقر العمل، وفقاً لضوابط تضعها الهيئة لضمان حقوق أصحاب العمل والعاملين.

وأكد مسئولون فى الكويت، وفق الصحيفة ، أن السماح بالعمل الجزئي سيحقق الكثير من الفوائد أبرزها تنظيم سوق العمل، وتلبية احتياجات الكثير من قطاعات الأعمال ورفدها بعمالة ماهرة.

وأن القرار يخدم خطة الدولة في تعديل التركيبة السكانية، ومحاربة تجارة الإقامات، والقضاء على العمالة الهامشية، والتي ستصبح قريباً «من الماضي»، فلن يتواجد في البلاد سوى العمالة الماهرة المنتجة، و هذا القرار سيستفيد منه أصحاب الأعمال ويحسن بيئة العمل، كما يخدم أكثر من 500 ألف عامل في القطاع الخاص، وسيصبح بإمكانهم العمل الجزئي بعد موافقة أصحاب الأعمال الأصليين.



