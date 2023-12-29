استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بإصابته رصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

MENAFN - Youm7) استشهد شاب فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم /الجمعة/، جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الهيئة العامة للشئون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب عمرو عبدالفتاح أبو حسين عند مدخل واد الشاجنة شرق مدينة دورا.



كان جيش الاحتلال أطلق النار على شاب داخل مركبته، وتركته ينزف دون تقديم العلاج له، كما اعتدت على عدد من الصحفيين الفلسطينيين بالضرب المبرح وأصابتهم برضوض، وحطمت معداتهم، واستولت على كاميراتهم وأجهزتهم الخلوية، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.



وقالت قوات الاحتلال إن الشاب حاول دهس عدد من الجنود فى المنطقة.