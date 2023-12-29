دمشق: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تعكس نزعة متأصلة لمتابعة نهج القتل والتدمير

MENAFN - Youm7) أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم /الجمعة/، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضى السورية تعكس نزعة متأصلة لدى القيادات الصهيونية لمتابعة نهج القتل والتدمير الذى تمارسه دون هوادة، مجددة مطالبة مجلس الأمن الدولى بتحمّل مسؤولياته فى تنفيذ ما ينصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى الإنساني.

وقالت الخارجية، فى رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، - أوردتها وكالة الأنباء السورية -: "جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلى تحديها للرأى العام العالمى وقرارات الأمم المتحدة ودعوات أغلب أعضاء مجلس الأمن إلى عدم توسيع العدوان القائم على الشعب الفلسطيني، وذلك بشنها عدوانين جديدين مساء الخميس 28-12-2023 من اتجاه الجولان السورى المحتل مستهدفا بعض النقاط فى المنطقة الجنوبية، ويوم الجمعة 29-12-2023 نفذ العدو الإسرائيلى عدوانا جويا من اتجاه الأراضى اللبنانية مستهدفاً عدداً من النقاط فى محيط دمشق".



وقالت الوزارة: "من الواضح للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وآخرين من المتشددين من دول الغرب الجماعى أن "إسرائيل" لم تبقِ ولو كلمة من مواثيق القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى إلا وانتهكتها دون رحمة".

وشددت الوزارة على أن الاعتداءات الجديدة المتكررة على أراضى سوريا والتهديدات التى لم تتوقف ضد لبنان وضد دول عربية أخرى فى المنطقة تُظهر حقيقة أهداف الكيان الصهيونى الذى يريد التوسّع فى المنطقة على حساب الحقوق العربية فى فلسطين وغيرها من الأراضى المحتلة.



وأضافت : تعرف الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية أن التوصل إلى السلام العادل والشامل والذى سعت إليه الأسرة الدولية كان يُواجه دائماً بافتعال "إسرائيل" لحروب ومعارك أظهرت أن هذا الكيان لا يريد السلام والاستقرار فى المنطقة، وإنما يريد الأرض والسلام على حساب الحقوق العربية".



وختمت الوزارة بالقول "فى هذه اللحظات، قبل بدء العام الجديد بأيام، تقف شعوب العالم أمام مسؤولياتها وخاصةً وقف المجازر التى ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات الإنسانية الآجلة وكذلك وقف الاعتداءات التى تقوم بها "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤهما ضد الشعب السوري".