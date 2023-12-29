اندلاع حريق بمبنى مصرف ليبيا المركزى فى مدينة طرابلس

MENAFN - Youm7) أعلن مصرف ليبيا المركزى أن حريقا اندلع اليوم الجمعةبالمبنى الجانبى التابع لإحدى إدارات المصرف الفنية وذلك نتيجة التماس كهربائى أثناء إجراء صيانة دورية، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وأضاف أن منظومة إطفاء الحرائق بالمبنى تم تفعليها، وتشغيل أجهزة الإنذار واتباع كافة إجراءات السلامة، مشيرا إلى أن

هيئة السلامة الوطنية تدخلت وتم إخماد الحريق.

وأوضح المصرف أن المبنى داخل عمليات الصيانة وخالي تماماً من العاملين والمكاتب والممتلكات والأجهزة والوثائق.