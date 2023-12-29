اندلاع حريق بمبنى مصرف ليبيا المركزى فى مدينة طرابلس

(MENAFN
- Youm7) أعلن مصرف ليبيا المركزى أن حريقا اندلع اليوم الجمعة
بالمبنى الجانبى التابع لإحدى إدارات المصرف الفنية وذلك نتيجة التماس كهربائى أثناء إجراء صيانة دورية، بحسب وكالة الأنباء الليبية.
وأضاف أن منظومة إطفاء الحرائق بالمبنى تم تفعليها، وتشغيل أجهزة الإنذار واتباع كافة إجراءات السلامة، مشيرا إلى أن
هيئة السلامة الوطنية تدخلت وتم إخماد الحريق.
وأوضح المصرف أن المبنى داخل عمليات الصيانة وخالي تماماً من العاملين والمكاتب والممتلكات والأجهزة والوثائق.
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