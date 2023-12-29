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الرئيس التونسى يؤكد عمق العلاقات التى تربط بين بلاده ونيجيريا

12/29/2023 2:27:33 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس التونسى قيس سعيد عمق العلاقات الأخوية التى تربط بين بلاده ونيجيريا والتعاون القائمة بين البلدين.

ودعا الرئيس سعيد، خلال لقائه مع سفيرة نيجيريا لدى بلاده أسير الوتى، بمناسبة انتهاء عملها، اليوم /الجمعة/، إلى تكثيف المزيد من الجهود المشتركة من أجل تقوية هذه الروابط وتنويعها.


بدورها، أعربت السفيرة النيجيرية عن عميق شكرها وبالغ امتنانها للرئيس التونسى ولكل السلطات التونسية على ما حظيت به طوال فترة عملها من دعم، معربة -فى هذا السياق- عن حرص نيجيريا على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين لا سيّما فى المجالات الاقتصادية والتجارية.









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