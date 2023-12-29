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غلق التصويت بانتخابات نادي قضايا الدولة الرياضى وبدء الفرز الإلكتروني

12/29/2023 2:27:28 PM
(MENAFN- Youm7) أغلقت اللجنة القضائية المشرفة منذ قليل على انتخابات نادي قضايا الدولة الرياضى برئاسة المستشار محمود عرفات باب الاقتراع وبدأ الفرز الالكتروني.



وأوضح المستشار محمود عرفات في تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" أن هناك عشرة لجان إلكترونية كل لجنة تحت إشراف مستشار وموظف من الشباب والرياضة وفنى للتعامل مع أى عطل في الأجهزة، وذلك لتخفيف الزحام على اللجان والسيولة في الاقتراع.



وأشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أن غلق باب الاقتراع سيكون في السابعة مساءً ، لافتاً إلى أن عملية الفرز سوف تكون الكترونيه وفي دقائق معدودة سوف يعلن عن الفائز في الانتخابات.



وتجرى الانتخابات اليوم بنادى هيئة قضايا الدولة النهري بالزمالك، وذلك من خلال التعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتخطيط
وهيئة قضايا الدولة وتحت إشراف قضائى كامل.



ويشارك في الانتخابات أكثر من 4 آلاف عضو، من خلال 10 لجان انتخابية، لإجراء الانتخابات التكميلية على منصب الرئيس فقط والذى يتنافس عليه اثنان من المستشارين المرشحين على المنصب.



وأكد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذا المشروع
سينقل مصر إلى عصر التكنولوجيا الرقمية والحرص علي تنفيذها في سابقة هي الأولى من نوعها علي مستوي انتخابات النوادي الرياضية والهيئات الشبابية والرياضية في مصر.



وأضاف
أن الانتخابات الإلكترونية ستُعد نقلة نوعية في العمل بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، وستُساعد في تسهيل العملية الانتخابية على جميع الأعضاء، وضمان حصول جميع الأعضاء على حقهم في التصويت.












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