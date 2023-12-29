سحب ملفات وظيفة معاون نيابة كليات الحقوق والشريعة والقانون دمياط وبورسعيد غدا

MENAFN - Youm7) تبدأ غدا هيئة النيابة الإداريةإجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، لراغبى الالتحاق بالوظيفية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون تكون لمن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني فقط، وأعلنت أن التقديم لخريجي جامعة دمياط وبورسعيد وأزهر تفهنا الأشراف دفعة 2023 غدا السبت، وذلك وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة، والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وحددت الهيئة إجراءات سحب وتقديم الملفات المتقدمين بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.

وكانت الهيئة أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة:

يشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.