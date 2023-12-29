فوز المستشار أحمد خليفة بأول انتخابات إلكترونية لنادى قضايا الدولة الرياضى

أعلنت منذ قليل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى قضايا الدولة الرياضى برئاسة المستشار محمود عرفات رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، فوز المستشار أحمد خليفة برئاسة النادى الرياضى للهيئة بعدد 829 صوتا.

عدد الأعضاء بالجمعية العمومية 4700 وعدد من لهم حق التصويت 4215 عدد الأعضاء الموقعين 1293، بذلك يكون عدد الحضور عشرين فى المائة واكتمال النصاب القانونى لصحة الانتخاب.

عدد الأصوات الباطلة 30 عضوا والصحيحة وحصول المستشار أحمد خلف 424 صوتا والمستشار أحمد خليفة عبدالله 829

صوتا، وبذلك أعلن فوز المستشار أحمد خليفة بمنصب رئيس النادى الرياضى للهيئة قضايا الدولة.



وأجريت الانتخابات اليوم بنادى هيئة قضايا الدولة النهرى بالزمالك، وذلك من خلال التعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتخطيط وهيئة قضايا الدولة وتحت إشراف قضائى كامل.

وشارك فى الانتخابات أكثر من 4 آلاف عضو، من خلال 10 لجان انتخابية، لإجراء الانتخابات التكميلية على منصب الرئيس فقط والذى يتنافس عليه اثنان من المستشارين المرشحين على المنصب.

وأكد المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذا المشروع سينقل مصر إلى عصر التكنولوجيا الرقمية والحرص على تنفيذها فى سابقة هى الأولى من نوعها على مستوى انتخابات النوادى الرياضية والهيئات الشبابية والرياضية فى مصر.

وأضاف أن الانتخابات الإلكترونية ستُعد نقلة نوعية فى العمل بنادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، وستُساعد فى تسهيل العملية الانتخابية على جميع الأعضاء، وضمان حصول جميع الأعضاء على حقهم فى التصويت.



