Saturday, 30 December 2023 12:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كوريا الجنوبية.. اتهامات للسيدة الأولى كيم كيون بالاحتيال والتلاعب فى البورصة

12/29/2023 2:27:18 PM
(MENAFN- Youm7) صوتت أغلبية المعارضة في مجلس النواب بكوريا الجنوبية لصالح إجراء تحقيق مستقل خاص
بسبب السيدة الأولى كيم كيون، المتهمة بالاحتيال والتلاعب فى سوق الأوراق المالية "البورصة"،
وقد أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أنه يريد استخدام حق النقض لوقف التحقيق، بحسب ما أوردت إذاعة فرنسا الدولية.



وأوضحت إذاعة فرنسا الدولية، أنه إذا لم يوقف الرئيس هذا الإجراء، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها سيدة أولى في كوريا الجنوبية لتحقيق خاص مستقل، وفي كوريا الجنوبية، يتم طلب هذا النوع من التحقيق من قبل الجمعية الوطنية "البرلمان" ويتم تنفيذه من قبل مدعين عامين متخصصين في الشؤون السياسية الحساسة.



ويدين الرئيس الكوري الجنوبي وحزبه هجوم المعارضة، قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية فى أبريل 2024 وقد أعلن يول، وهو نفسه المدعي العام السابق، بالفعل عن رغبته في استخدام حق النقض لوقف التحقيق.



والرئيس، الذي دعا إلى الحياد الرئاسي في الشؤون السياسية، متهم بالرغبة في حماية زوجته على حساب العدالة وبحسب استطلاع أجرته صحيفة كوكمين إلبو، فإن 70% من المشاركين لا يريدون أن يستخدم رئيس الدولة حق النقض في هذا الشأن.



ومن المرجح أن تؤدى هذه الفضيحة إلى تدهور ثقة الكوريين الجنوبيين في مؤسساتهم.












MENAFN29122023000132011024ID1107669010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث