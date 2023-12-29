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بريطانيا تزود أوكرانيا بـ200 صاروخ دفاع جوى بعد الضربات الروسية المكثفة

12/29/2023 2:27:18 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن وزير الدفاع البريطانى جرانت شابس، الجمعة، أن بريطانيا سترسل نحو مئتَى صاروخ للدفاع الجوى لأوكرانيا بعد سلسلة من الضربات الروسية المكثفة، بحسب سكاى نيوز.
وقال شابس على منصة "إكس" إن "المملكة المتحدة تتحرك بسرعة لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا عقب الضربات الجوية القاتلة التي نفذها بوتين. يتم إرسال مئات من صواريخ الدفاع الجوي البريطانية الصنع لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها من قصف بوتين الهمجي".

ومنذ بداية الصراع في أوكرانيا، كانت المملكة المتحدة موردا رئيسيا للأسلحة والمعدات إلى كييف، وإن كان على نطاق أصغر بكثير من الولايات المتحدة.
وفى يونيو الماضي، قدمت بريطانيا لأوكرانيا بأنظمة الصواريخ بعيدة المدى متعددة الإطلاق إم 270 مع ذخائر دقيقة من النوع إم 31 أي.








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