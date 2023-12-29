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العدل الدولية تبحث دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب أفعال للتطهير العرقى فى غزة

12/29/2023 2:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) قالت محكمة العدل الدولية اليوم إن دعوى جنوب إفريقيا تقول إن إسرائيل قامت بأفعال تهدف للتطهير العرقي في غزة، مؤكدة أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية بسبب الأعمال الإجرامية فى حربها على غزة.
يذكرأن، أعلن رئيس جنوب إفريقيا ماتاميلا رامافوزا، أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة أكتوبر الماضى.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توقعات بمناقشة نواب البرلمان في جنوب إفريقيا اقتراحا، يدعو لإغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا، وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل حتى توافق على وقف إطلاق النار في غزة.
وقال رامافوزا إن بلاده تعتقد أن إسرائيل "ترتكب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية في قطاع غزة"، الذي قتل فيه آلاف الفلسطينيين، بالإضافة لتدمير مستشفيات وبنى تحتية عامة.








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