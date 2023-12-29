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الفلبين ترفع حالة التأهب فى المستشفيات لاستقبال مصابى احتفالات العام الجديد

12/29/2023 2:27:17 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم /الجمعة/ رفع حالة التأهب فى المستشفيات حتى 4 يناير المقبل، فى ظل توقعات بتدفق مصابين على المنشآت الطبية جراء الاحتفالات بالعام الجديد.

ونقلت قناة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية عن مساعد وزير الصحة ألبرت دومينجو قوله إنه تم إعلان حالة الإنذار "الأبيض"، والذى بموجبه يتم تعزيز إمدادات المستشفيات وحشد الموظفين، حيث نتوقع وقوع إصابات فردية وجماعية خلال الاحتفالات، لا سيما فى ظل استخدام ألعاب نارية غير قانونية وغير مصرح بها.


من جانبه، دعا وكيل وزارة الصحة الفلبينية، إريك تاياج، المواطنين إلى ترك عروض الألعاب النارية للمحترفين لتجنب الإصابات.


وتسجل شوارع الفلبين عادة فى الاحتفالات والأعياد ولا سيما رأس السنة الميلاية وقوع إصابات بين صفوف المحتفلين، وكانت وزارة الصحة الفلبينية قد أعلنت يوم /الثلاثاء/ الماضي، تسجيل 52 حالة إصابة بسبب الألعاب النارية خلال موسم العطلات الحالي، وذلك قبل نحو ستة أيام من احتفالات العام الجديد.







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