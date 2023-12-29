ما زال الاعتداء على النساء مستمرًا.. الجيش الإسرائيلي يعتقل فتاة فلسطينية

MENAFN - Youm7) تستمر الاعتداءات الصهيونية على المدنيين في قطاع غزة أمام مسمع ومرئ العالم، وتواصل قوات الاحتلال يوميًا تنكيلها بالمدنيين وخاصة النساء والأطفال، حيث رصدت إحدى الكاميرات حادثة اعتداء جديدة من جنود الاحتلال ضد سيد فلسطينية تم تكبيلها وإغماء عينيها بعد الاعتقال، وسرعان ما انتشرت الصورة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية.

اعتداءات الجنود الاسرائليين

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن خطر اندلاع صراع أوسع نطاقا يبقى قائما ما دامت الحرب مستمرة في قطاع غزة.

وأضاف جوتيريش خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن تصاعد العنف في الضفة الغربية وعنف المستوطنين أمر مثير للقلق الشديد.

وتابع جوتيريش أن تبادل إطلاق النار عبر حدود إسرائيل ولبنان ينذر بتصعيد أوسع ويؤثر على الاستقرار.

تواصل قوات الاحتلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ84، عبر شن عشرات الغارات الجوية والأحزمة النارية والقصف المدفعي وارتكاب مجازر جديدة ضد المدنيين الفلسطينيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وفي ظل استمرار هذا العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة الذي قارب من الشهر الثالث، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في وقت سابق، من أن أكثر من 570 ألف شخص في غزة يواجهون جوعًا كارثيًا، مُطالبًا بضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والحيوية بشكل عاجل.



