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مجلس الأهلي يناقش مع كولر احتياجات الفترة المقبلة

12/29/2023 2:27:12 PM
(MENAFN- Youm7) عقد مجلس النادي الأهلى اجتماعًا بعد ظهر اليوم مع مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ‏وعضوية زكريا ناصف، وفي وجود حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏وخالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.



خلال ‏اللقاء ناقش المجلس مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات، وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏



فاز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد الفوز فى المباراة النهائية على مودرن فيوتشر 4-2، أحرز للأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد، وأحرز لفيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود، حيث صل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا بهدف سجله أرثر جوستيس لاعب سيراميكا فى مرمى فريقه.



سبق للنادي الأهلي الفوز الفوز بكأس السوبر المصري 13 مرة مواسم:



2002/2003، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2009/2010، 2011/2012، 2013/2014، 2014/2015، 2016/2017، 2017/2018، 2020/2021، 2021/2022.





حقق المدرب السويسري مارسيل كولر، لقب السوبر المصري، للمرة الثالثة مع الأهلي، بعد عامي 2021 و2022. كما يعد السوبر المصري هو اللقب السادس فى مسيرة مارسيل كولر مع المارد الأحمر، بعدما حصد من قبل ألقاب الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المحلي.



ويعد السوبر المصري، البطولة الأولى للمهاجم الفرنسي أنتوني موديست وإمام عاشور مع الأهلي، بعدما انضم الثنائي للقلعة الحمراء في الصيف الماضي.












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