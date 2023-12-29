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الأهلي يشكر دولة الإمارات الشقيقة ويشيد بجهود مجلس أبو ظبي الرياضي

12/29/2023 2:27:11 PM
(MENAFN- Youm7) وجه مجلس إدارة النادي الأهلي ، الشكر والتحية إلى دولة الإمارات الشقيقة، لما لاقته بعثة فريق الكرة بالنادى من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة أثناء المشاركة في بطولة السوبر المصري التي أقيمت مؤخرًا باستاد محمد بن زايد.



وأشاد مجلس الإدارة بما نالته بعثة الأهلي من اهتمام وتقدير كبير.. وخص بالشكر مجلس أبو ظبي الرياضي وقياداته الموقرة التي بذلت جهدًا كبيرًا وقدمت نموذجًا رائعًا في احترافية التنظيم والتعاون الراقي مع الفرق المشاركة وعبروا بكل صدق عن عمق الروابط المصرية الإماراتية وخرجت البطولة بشكل أكثر من رائع.




وشدد مجلس إدارة الأهلي على أن إقامة المناسبات الرياضية المصرية على الملاعب الإماراتية أمر يسعد كل المصريين، ويترجم روح الود والمحبة بين دولتين شقيقتين تربطهما علاقات راسخة على مدار التاريخ.












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