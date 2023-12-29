الأهلي يشكر دولة الإمارات الشقيقة ويشيد بجهود مجلس أبو ظبي الرياضي

(MENAFN
- Youm7) وجه مجلس إدارة النادي الأهلي ، الشكر والتحية إلى دولة الإمارات الشقيقة، لما لاقته بعثة فريق الكرة بالنادى من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة أثناء المشاركة في بطولة السوبر المصري التي أقيمت مؤخرًا باستاد محمد بن زايد.
وأشاد مجلس الإدارة بما نالته بعثة الأهلي من اهتمام وتقدير كبير.. وخص بالشكر مجلس أبو ظبي الرياضي وقياداته الموقرة التي بذلت جهدًا كبيرًا وقدمت نموذجًا رائعًا في احترافية التنظيم والتعاون الراقي مع الفرق المشاركة وعبروا بكل صدق عن عمق الروابط المصرية الإماراتية وخرجت البطولة بشكل أكثر من رائع.
وشدد مجلس إدارة الأهلي على أن إقامة المناسبات الرياضية المصرية على الملاعب الإماراتية أمر يسعد كل المصريين، ويترجم روح الود والمحبة بين دولتين شقيقتين تربطهما علاقات راسخة على مدار التاريخ.
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