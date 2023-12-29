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إيهاب أمين: التصفيات المؤهلة لأولمبياد السلة مش سهلة.. وهدفنا لقب البطولة العربية

12/29/2023 2:27:11 PM
(MENAFN- Youm7) تحدث إيهاب أمين لاعب الأهلى ومنتخب كرة السلة، ‎بعد تصدر منتخب مصر قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية في البطولة العربية للمنتخبات برصيد 6 نقاط، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي.



قال إيهاب أمين: "ان المنتخب لا يقف على أى لاعب، فكل اللاعبين نجوم في أنديتها حتى صغار السن دخلوا في الأجواء سريعًا، في ظل الهدف الواحد الذى يجمعنا وهو التتويج بلقب البطولة العربية التى تقام باستاد القاهرة وتستمر حتى 3 يناير المقبل".



وأضاف: "أن البطولة ليست سهلة خاصة وان تونس منتخب كبير، لكننا كلاعبين كل تركيزنا على مبارياتنا ونعمل على تصحيح الأخطاء".



وكشف: "عن أن الإصابة التي تعرض لها عمرو زهران بقطع فى الرباط الصليبي والغضروف ستجعلنا نفتقده فى الاهلى والمنتخب، فهو من أرجل اللاعبين ونتمنى الدعاء له بالشفاء العاجل".



وواصل نجم الأهلى والمنتخب لكرة السلة :" ان التصفيات المؤهلة للأولمبياد ستقام فى شهر يوليو، لكن المجموعة صعبة، واستفدنا من كأس العالم، التي تم خوضها بالفلبين".



واختتم إيهاب أمين :" أن في ظل وجود مجموعة لاعبين قادرين على تحقيق الفوز ، مع إضافة مجموعة من اللاعبين تساعد أيضا على الفوز والنجاح في التأهل لأولمبياد باريس،
ونظهر فى أفضل صورة باليونان

خلال التصفيات".












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