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إيهاب جلال يعيد محمد هاشم للتشكيل الأساسى للإسماعيلى أمام المصرى

12/29/2023 2:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على إعادة محمد هاشم للتشكيل الأساسي أمام المصري البورسعيدي، المقرر لها الإثنين المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من دوري nile.



وغاب محمد هاشم عن تشكيل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي للإيقاف، ثم جلس على دكة البدلاء في مباراة إنبى الماضية التي خسرها الفريق بهدف نظيف فى الجولة الماضية من دوري nile.



ويفقد الإسماعيلي خدمات إياد العسقلاني مدافع الدراويش أمام المصري، بعد حصوله على كارت أحمر أمام إنبي ويغيب لمدة مباراتين للطرد المباشر.



وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.



ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.












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