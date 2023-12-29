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أهلى 2010 يفوز اعتباريا بهدفين دون رد بعد انسحاب مكادى

12/29/2023 2:27:09 PM
(MENAFN- Youm7)
فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010 خارج ملعبه على مكادي بهدفين دون رد اعتباريًّا، بعد انسحاب المنافس وعدم حضوره أرض الملعب، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 للمجموعة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.



بهذا الفوز رفع «أهلي 2010» رصيده إلى 42 نقطة جمعها من الفوز في 14 مباراة بالعلامة الكاملة، على حساب الداخلية 3 - 1، وعلى المقاولون 4 - صفر، وعلى حلوان 2 - صفر اعتباريًّا للانسحاب، وعلى مكادي 11 - صفر، وعلى الإنتاج الحربي 2 - صفر، وعلى الشمس 3 - صفر، وعلى أبو السعود 4 - صفر، وعلى العبور 5 - صفر، وعلى حلوان العام 12 - صفر، وعلى إسكو 3 - 1، وعلى بورتو السويس 6 - صفر، وعلى الداخلية 2 - صفر، وعلى المقاولون العرب (ب) 6 - صفر، وعلى مكادي 2 - صفر اعتباريًّا، مسجلًا 65 هدفًا مقابل هدفين في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2010 تامر حفنى مديرًا فنيًّا، وأحمد عطية مدربًا عامًّا، وصالح المغازى مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق، ومحمد وائل إخصائي التدليك.












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