منتخب الكويت يحقق فوزا ثمينا على نظيره المغربي في البطولة العربية للسلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 12 (كونا) -- حقق المنتخب الكويتي لكرة السلة فوزا ثمينا على نظيره المغربي اليوم الجمعة في مباراة انتهت بنتيجة (88 - 72) في مباريات اليوم الرابع من البطولة العربية لمنتخبات السلة في نسختها ال25 المقامة في مصر.
وشهدت المباراة ندية بين لاعبي الأزرق وأسود الأطلس على أرض مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.
وكان منتخب الكويت قد خسر أول لقاءاته بالبطولة العربية أمام نظيره التونسي بنتيجة (85 - 69) وكذلك أمام منافسه المصري (92 - 41).
وتقام في وقت لاحق من اليوم الرابع في الدور التمهيدي للبطولة العربية لمنتخبات السلة مواجهتين بين منتخبي ليبيا والجزائر ثم منتخبي الإمارات وتونس.
وكان المنتخب الليبي حقق في أولى مبارياته الفوز على نظيره الموريتاني بنتيجة (94 - 77) فيما تخطت الجزائر الصومال بنتيجة (80 - 75).
فيما خسر منتخب الامارات أمام نظيره المصري في أولى مبارياته بنتيجة (94 - 46) وانتصر في ثاني مبارياته على منافسه المغربي بنتيجة (84 - 82).
وفاز المنتخب التونسي في ثاني أيام البطولة على نظيره المغربي بنتيجة (66 - 54) فيما خسر أمام نظيره المصري في اليوم الثالث بنتيجة (85 - 63).
وبهذه النتيجة ينفرد منتخب مصر بصدارة المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الكويت والإمارات وتونس والمغرب.
ومن المقرر ان يلتقي الأزرق الكويتي نظيره الإماراتي غدا السبت في آخر أيام الدور التمهيدي للبطولة العربية.
وتقام البطولة العربية خلال الفترة من ال26 من ديسمبر الجاري إلى الثالث من يناير المقبل بمشاركة تسعة منتخبات حيث تقام مباريات دور الثمانية في الأول من يناير ومباريات الدور قبل النهائي في الثاني من يناير في حين تقام المباراة النهائية في الثالث من الشهر نفسه.
يذكر أن منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة حيث كانت آخر تتويجاته بلقب البطولة في 2017 عندما أقيمت في مصر. (النهاية)
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