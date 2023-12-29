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منتخب الكويت يحقق فوزا ثمينا على نظيره المغربي في البطولة العربية للسلة

12/29/2023 2:27:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 29 - 12 (كونا) -- حقق المنتخب الكويتي لكرة السلة فوزا ثمينا على نظيره المغربي اليوم الجمعة في مباراة انتهت بنتيجة (88 - 72) في مباريات اليوم الرابع من البطولة العربية لمنتخبات السلة في نسختها ال25 المقامة في مصر.
وشهدت المباراة ندية بين لاعبي الأزرق وأسود الأطلس على أرض مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.
وكان منتخب الكويت قد خسر أول لقاءاته بالبطولة العربية أمام نظيره التونسي بنتيجة (85 - 69) وكذلك أمام منافسه المصري (92 - 41).
وتقام في وقت لاحق من اليوم الرابع في الدور التمهيدي للبطولة العربية لمنتخبات السلة مواجهتين بين منتخبي ليبيا والجزائر ثم منتخبي الإمارات وتونس.
وكان المنتخب الليبي حقق في أولى مبارياته الفوز على نظيره الموريتاني بنتيجة (94 - 77) فيما تخطت الجزائر الصومال بنتيجة (80 - 75).
فيما خسر منتخب الامارات أمام نظيره المصري في أولى مبارياته بنتيجة (94 - 46) وانتصر في ثاني مبارياته على منافسه المغربي بنتيجة (84 - 82).
وفاز المنتخب التونسي في ثاني أيام البطولة على نظيره المغربي بنتيجة (66 - 54) فيما خسر أمام نظيره المصري في اليوم الثالث بنتيجة (85 - 63).
وبهذه النتيجة ينفرد منتخب مصر بصدارة المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الكويت والإمارات وتونس والمغرب.
ومن المقرر ان يلتقي الأزرق الكويتي نظيره الإماراتي غدا السبت في آخر أيام الدور التمهيدي للبطولة العربية.
وتقام البطولة العربية خلال الفترة من ال26 من ديسمبر الجاري إلى الثالث من يناير المقبل بمشاركة تسعة منتخبات حيث تقام مباريات دور الثمانية في الأول من يناير ومباريات الدور قبل النهائي في الثاني من يناير في حين تقام المباراة النهائية في الثالث من الشهر نفسه.
يذكر أن منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة حيث كانت آخر تتويجاته بلقب البطولة في 2017 عندما أقيمت في مصر. (النهاية)

ع ف ف / أ م س




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