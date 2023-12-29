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العاهل الأردني يؤكد رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية

12/29/2023 2:27:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 29 - 12 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الجمعة رفض المملكة لجميع محاولات "تصفية" القضية الفلسطينية وللتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن الملك عبدالله الثاني دعا خلال الاتصال إلى الضغط الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مؤكدا ضرورة حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضمان إيصالها بشكل مستدام.
كما دعا العاهل الأردني إلى التصدي لأعمال العنف من المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وجدد التأكيد على أن الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكنها أن تحقق السلام بل السبيل الوحيد لذلك هو العمل نحو أفق سياسي يفضي إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. (النهاية)

ا ب / م ع ع




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