جيش الاحتلال يقصف جنوبي لبنان والمقاومة ترد بقصف مواقعه وأماكن انتشاره

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 29 - 12 (كونا) -- قصفت طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة عددا من المناطق والبلدات على امتداد الخط الأزرق جنوبي لبنان فيما استهدفت "المقاومة" بالقذائف والصواريخ عددا من مواقعه وأماكن انتشار جنوده في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن طائرة حربيه لجيش الاحتلال استهدفت سيارة مدنية على طريق بلدة (عيترون) ما أدى إلى احتراقها من دون الإفادة عن وقوع إصابات.
وأضافت الوكالة أن طائرات جيش الاحتلال أغارت على منطقة (حامول) في (الناقورة) وعلى محيط منطقة (العين الزرقا) كما نفذت طائرة مسيرة غارة على أطراف بلدة (يارون).
وذكرت أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف أطراف بلدات (طيرحرفا والجبين وأم التوت) كما قصفت مدفعية الاحتلال (وادي حسن) الواقع بين بلدتي (مجدلزون والجبين) كما تعرضت أطراف بلدتي (علما الشعب والضهيرة) لقصف مركز.
ونقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) سلسلة بيانات أصدرتها "المقاومة" قالت فيها إنها استهدفت موقع (حدب يارون) ومرابض مدفعية جيش الاحتلال في (خربة ماعر) وموقع (رويسة القرن) في (مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة.
وأضافت أن عناصر "المقاومة" قصفوا بالصواريخ رافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسس لجيش الاحتلال في (مزارع دوفيف) واستهدفوا أماكن انتشار جنود الاحتلال بين (ثكنة زرعيت) وموقع (بركة ريشا) وتجمعا لهم في موقع (رامية) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
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