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جيش الاحتلال يقصف جنوبي لبنان والمقاومة ترد بقصف مواقعه وأماكن انتشاره

12/29/2023 2:27:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 29 - 12 (كونا) -- قصفت طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة عددا من المناطق والبلدات على امتداد الخط الأزرق جنوبي لبنان فيما استهدفت "المقاومة" بالقذائف والصواريخ عددا من مواقعه وأماكن انتشار جنوده في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن طائرة حربيه لجيش الاحتلال استهدفت سيارة مدنية على طريق بلدة (عيترون) ما أدى إلى احتراقها من دون الإفادة عن وقوع إصابات.
وأضافت الوكالة أن طائرات جيش الاحتلال أغارت على منطقة (حامول) في (الناقورة) وعلى محيط منطقة (العين الزرقا) كما نفذت طائرة مسيرة غارة على أطراف بلدة (يارون).
وذكرت أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف أطراف بلدات (طيرحرفا والجبين وأم التوت) كما قصفت مدفعية الاحتلال (وادي حسن) الواقع بين بلدتي (مجدلزون والجبين) كما تعرضت أطراف بلدتي (علما الشعب والضهيرة) لقصف مركز.
ونقلت (الوكالة الوطنية للاعلام) سلسلة بيانات أصدرتها "المقاومة" قالت فيها إنها استهدفت موقع (حدب يارون) ومرابض مدفعية جيش الاحتلال في (خربة ماعر) وموقع (رويسة القرن) في (مزارع شبعا) اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة.
وأضافت أن عناصر "المقاومة" قصفوا بالصواريخ رافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسس لجيش الاحتلال في (مزارع دوفيف) واستهدفوا أماكن انتشار جنود الاحتلال بين (ثكنة زرعيت) وموقع (بركة ريشا) وتجمعا لهم في موقع (رامية) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / م م ج




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