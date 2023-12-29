رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة: لاعبو منتخب الكويت قدموا أمام المغرب مباراة متكاملة بروح عالية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبد العزيز فيصل
القاهرة - 29 - 12 (كونا) -- أبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة السلة ضاري برجس سعادته بفوز منتخب الكويت على نظيره المغربي في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن البطولة العربية ال25 لكرة السلة التي تحتضنها القاهرة.
وقال برجس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "لقد قدم أبطال الأزرق مباراة متكاملة دفاعا وهجوما بروح عالية وأداء متكامل ليحرزوا فوزا مهما من شأنه أن يضمن للفريق مقعدا في منافسات الدور ربع النهائي للبطولة".
وأضاف أن منتخب الكويت تنتظره مواجهة مهمة وصعبة بذات الوقت مع نظيره الإماراتي غدا السبت في ختام الدور التمهيدي للبطولة العربية.
وتابع "نأمل مواصلة تقديم الأداء المثالي والروح القتالية لتحقيق فوز ثان تواليا" لافتا إلى أن "البطولة العربية تشهد مستويات فنية عالية ويصعب التنبؤ بهوية البطل وإن كان المنتخب المصري مستضيف البطولة يعد المرشح الأوفر حظا بالفوز باللقب العربي".
وذكر برجس أنه جرى تكريم لاعبي منتخب الكويت عقب المباراة بمناسبة هذا الفوز المهم تشجيعا لمواصلة النجاح وتقديم المزيد وتحقيق أفضل النتائج.
ومن المقرر أن يلتقي الأزرق الكويتي نظيره الإماراتي غدا السبت في آخر أيام الدور التمهيدي للبطولة العربية.
وتقام البطولة العربية خلال الفترة من 26 ديسمبر حتى 3 يناير المقبل بمشاركة تسعة منتخبات حيث تقام مباريات دور الثمانية يوم الإثنين 1 يناير ومباريات الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء 2 يناير ومباريات الدور النهائي يوم الأربعاء 3 يناير المقبل.
ويعتبر منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة حيث كانت آخر تتويجاته بلقب البطولة في 2017 عندما أقيمت في مصر. (النهاية)
ع ف ف / ه س ص
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