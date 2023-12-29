Saturday, 30 December 2023 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة: لاعبو منتخب الكويت قدموا أمام المغرب مباراة متكاملة بروح عالية

12/29/2023 2:26:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبد العزيز فيصل
القاهرة - 29 - 12 (كونا) -- أبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة السلة ضاري برجس سعادته بفوز منتخب الكويت على نظيره المغربي في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن البطولة العربية ال25 لكرة السلة التي تحتضنها القاهرة.
وقال برجس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "لقد قدم أبطال الأزرق مباراة متكاملة دفاعا وهجوما بروح عالية وأداء متكامل ليحرزوا فوزا مهما من شأنه أن يضمن للفريق مقعدا في منافسات الدور ربع النهائي للبطولة".
وأضاف أن منتخب الكويت تنتظره مواجهة مهمة وصعبة بذات الوقت مع نظيره الإماراتي غدا السبت في ختام الدور التمهيدي للبطولة العربية.
وتابع "نأمل مواصلة تقديم الأداء المثالي والروح القتالية لتحقيق فوز ثان تواليا" لافتا إلى أن "البطولة العربية تشهد مستويات فنية عالية ويصعب التنبؤ بهوية البطل وإن كان المنتخب المصري مستضيف البطولة يعد المرشح الأوفر حظا بالفوز باللقب العربي".
وذكر برجس أنه جرى تكريم لاعبي منتخب الكويت عقب المباراة بمناسبة هذا الفوز المهم تشجيعا لمواصلة النجاح وتقديم المزيد وتحقيق أفضل النتائج.
ومن المقرر أن يلتقي الأزرق الكويتي نظيره الإماراتي غدا السبت في آخر أيام الدور التمهيدي للبطولة العربية.
وتقام البطولة العربية خلال الفترة من 26 ديسمبر حتى 3 يناير المقبل بمشاركة تسعة منتخبات حيث تقام مباريات دور الثمانية يوم الإثنين 1 يناير ومباريات الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء 2 يناير ومباريات الدور النهائي يوم الأربعاء 3 يناير المقبل.
ويعتبر منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة حيث كانت آخر تتويجاته بلقب البطولة في 2017 عندما أقيمت في مصر. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص




MENAFN29122023000071011013ID1107668997

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث