الرئيس الأمريكي يدعو الكونغرس للتحرك دون تأخير لإقرار التمويل الإضافي لأوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 29 – 12 (كونا) -– دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة الكونغرس الأمريكي إلى التحرك "دون تأخير" مع حلول العام الجديد لإقرار التمويل الإضافي لأوكرانيا حتى تتمكن من الصمود أمام آلة الحرب الروسية.
وقال بايدن في بيان صحفي إن "روسيا شنت الليلة الماضية أكبر هجوم جوي لها على أوكرانيا منذ بدء هذه الحرب واستخدمت خلاله طائرات مسيرة وصواريخ سرعتها تفوق سرعة الصوت لضرب المدن والبنية التحتية في جميع أنحاء أوكرانيا".
وأضاف أن "تلك الضربات الروسية أصابت مستشفى للولادة ومركزا للتسوق ومناطق سكنية مما أسفر عن مقتل العديد من الأبرياء وإصابة العشرات وهو بمثابة تذكير صارخ للعالم بأن هدف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بعد ما يقرب من عامين من هذه الحرب المدمرة يظل بلا تغيير وهو يسعى إلى طمس أوكرانيا وإخضاع شعبها".
وأوضح أن أوكرانيا نشرت أنظمة الدفاع الجوي التي سلمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها خلال العام الماضي لاعتراض وتدمير العديد من الصواريخ والطائرات بدون طيار بنجاح "ولكن ما لم يتخذ الكونغرس إجراء عاجلا في العام الجديد فلن نتمكن من الاستمرار في إرسال الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي الحيوية التي تحتاجها أوكرانيا لحماية شعبها".
وحذر بايدن الكونغرس الأمريكي من أن "مخاطر هذه الحرب تمتد إلى ما هو أبعد من أوكرانيا وتؤثر على حلف شمال الأطلسي (ناتو) برمته وأمن أوروبا ومستقبل العلاقات عبر الأطلسي".
وأكد أن بلاده لهذه الأسباب قامت بحشد تحالف يضم أكثر من 50 دولة لدعم الدفاع عن أوكرانيا.
وقدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا حتى الآن منذ بداية صراعها العسكري مع روسيا ما قيمته 111 مليار دولار إلا أن إقرار التمويل الجديد تم رفضه من قبل الجمهوريين الذين يشترطون تغييرات أمنية أكثر صرامة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وتشن أوكرانيا هجوما مضادا واسع النطاق منذ يونيو الماضي في محاولة لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي في الشرق والجنوب وحتى الآن أحرزت تقدما محدودا للغاية. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN29122023000071011013ID1107668996
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