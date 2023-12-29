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الرئيس الأمريكي يدعو الكونغرس للتحرك دون تأخير لإقرار التمويل الإضافي لأوكرانيا

12/29/2023 2:26:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 29 – 12 (كونا) -– دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة الكونغرس الأمريكي إلى التحرك "دون تأخير" مع حلول العام الجديد لإقرار التمويل الإضافي لأوكرانيا حتى تتمكن من الصمود أمام آلة الحرب الروسية.
وقال بايدن في بيان صحفي إن "روسيا شنت الليلة الماضية أكبر هجوم جوي لها على أوكرانيا منذ بدء هذه الحرب واستخدمت خلاله طائرات مسيرة وصواريخ سرعتها تفوق سرعة الصوت لضرب المدن والبنية التحتية في جميع أنحاء أوكرانيا".
وأضاف أن "تلك الضربات الروسية أصابت مستشفى للولادة ومركزا للتسوق ومناطق سكنية مما أسفر عن مقتل العديد من الأبرياء وإصابة العشرات وهو بمثابة تذكير صارخ للعالم بأن هدف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بعد ما يقرب من عامين من هذه الحرب المدمرة يظل بلا تغيير وهو يسعى إلى طمس أوكرانيا وإخضاع شعبها".
وأوضح أن أوكرانيا نشرت أنظمة الدفاع الجوي التي سلمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها خلال العام الماضي لاعتراض وتدمير العديد من الصواريخ والطائرات بدون طيار بنجاح "ولكن ما لم يتخذ الكونغرس إجراء عاجلا في العام الجديد فلن نتمكن من الاستمرار في إرسال الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي الحيوية التي تحتاجها أوكرانيا لحماية شعبها".
وحذر بايدن الكونغرس الأمريكي من أن "مخاطر هذه الحرب تمتد إلى ما هو أبعد من أوكرانيا وتؤثر على حلف شمال الأطلسي (ناتو) برمته وأمن أوروبا ومستقبل العلاقات عبر الأطلسي".
وأكد أن بلاده لهذه الأسباب قامت بحشد تحالف يضم أكثر من 50 دولة لدعم الدفاع عن أوكرانيا.
وقدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا حتى الآن منذ بداية صراعها العسكري مع روسيا ما قيمته 111 مليار دولار إلا أن إقرار التمويل الجديد تم رفضه من قبل الجمهوريين الذين يشترطون تغييرات أمنية أكثر صرامة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وتشن أوكرانيا هجوما مضادا واسع النطاق منذ يونيو الماضي في محاولة لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي في الشرق والجنوب وحتى الآن أحرزت تقدما محدودا للغاية. (النهاية)

ا م م / م م ج




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