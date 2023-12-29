دوري (زين) للقدم.. القادسية والعربي يفوزان على الفحيحيل وخيطان ضمن الجولة الـ12

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 12 (كونا) -- فاز نادي القادسية اليوم الجمعة على نظيره الفحيحيل بنتيجة (2-1) فيما انتصر العربي على نظيره خيطان بنتيجة (4-0) في افتتاح مباريات الجولة الـ12 من دوري (زين) لكرة القدم.
وعلى استاد محمد الحمد حقق القادسية فوزا مهما على ارضه وبين جماهيره على الفحيحيل بهدفين لهدف.
وسجل للاصفر مبارك الفنيني أولا هدفا بطريقة اكروباتية يصنف من اجمل اهداف الموسم بالدقيقة الـ22 و اضاف الثاني اللاعب بدر المطوع بالدقيقة الـ55 فيما سجل للفحيحيل اللاعب خوليو سيزار بالدقيقة الـ65 ليحصد الثلاث نقاط.
ورفع القادسية رصيده الى 28 نقطة بالمركز الثاني مؤقتا في حين بقي الفحيحيل على نقاطه الـ12 بالمركز السابع.
وفي المباراة الاخرى فاز العربي على نظيره خيطان باربعة اهداف نظيفة جعلته يعتلي الصدارة مؤقتا.
وسجل للاخضر علي خلف الهدف الاول بالدقيقة الرابعة واضاف زميله بندر السلامة الهدف الثاني بالدقيقة الـ38 عبر ركلة جزاء فيما سجل اللاعب مامادو ثيام الهدفين الثالث والرابع بالدقيقتين الـ74 والـ93.
وتصدر العربي فرق الترتيب مؤقتا برصيد 29 نقطة فيما بقي خيطان على نقاطه الست بالمركز التاسع.
وتستكمل مباريات الجولة غدا السبت بمواجهتين اذ يلتقي بالاولى الشباب امام النصر اما الثانية فيواجه السالمية الكويت في حين تختتم بعد غد الاحد بلقاء الجهراء امام كاظمة.(النهاية)
س ع د / ط أ ب
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